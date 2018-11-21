Депутаты предлагают криминализировать клевету в Украине

За клевету хотя наказывать многотысячными штрафами или ограничением свободы.

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В Раде 20 ноября зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности за клевету. Его авторы – депутаты от БПП Николай Паламарчук, Артур Палатный и Олег Великин – подчеркивают, что подобные статьи есть в США, Франции, Германии, Италии и других развитых странах.

Законопроектом предлагает ввести статью, которая определяет клевету как умышленное распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его деловую репутацию. Наказывать за такие действия хотят штрафом от 200 до 500 необлагаемых минимумов (3400-8500 грн), либо же исправительными работами до 1 года или ограничением свободы на срок до 2 лет.

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В то же время за те же действия путем публичного демонстрирования в произведениях, СМИ или Интернете предлагают ужесточенное наказание – от 500 до 1500 необлагаемых минимумов штрафа (8500-25500 грн), исправительные работы на срок в 1-2 года или ограничение свободы от 2 до 5 лет.

Если же клевета совпадет с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, смогут наказать ограничением свободы на 2-5 лет или лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности.

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“В последнее время в Украине, к сожалению, свободу слова в стране все чаще путают с вседозволенностью распространение откровенно непроверенных, а то и вовсе ложных фактов“, - пишут авторы закон в пояснительной записке. По их словам, во многих развитых демократических странах мира практику подачи исков в суд о СМИ не воспринимают как попытку давления.

“В Соединенных Штатах Америки за клевету применяется довольно суровое наказание и может доходить до $250 тысяч штрафа или 10 лет лишения свободы“

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