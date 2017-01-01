Расстрел Майдана: 33 подозреваемых еще работают в силовых структурах

В целом за период 2014-2018 годов среди подозреваемых по делам Майдана - 63 работали в органах внутренних дел.

За преступления против участников Евромайдана приговорены к лишению свободы 9 человек 2000.ua

На данное время 33 правоохранителя, которые являются подозреваемыми в делах по расследованию трагических событий на Майдане в 2014 году, до сих пор занимают должности различного уровня в различных силовых структурах Украины.

Об этом заявил руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк на брифинге по расследованию преступлений против Майдана, передает Укринформ.

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“Это 33 (правоохранителя - ред.) всего. 10 из них занимают начальствующий состав, 23 - простые правоохранители низового уровня. А на момент уведомления о подозрении в целом в делах за период 2014-2018 годов в органах внутренних дел находились 63 человека, некоторые потом увольнялись. В настоящее время 33 продолжают работать, в том числе есть такие, где обвинительные акты даже в суде находятся“, - сказал Горбатюк.

Также Горбатюк сообщил, что по делам Майдана всего по результатам рассмотренных судами обвинительных актов признаны виновными 52 человека.

“Сегодня по результатам рассмотренных судами обвинительных актов признаны виновными 52 человека. В отношении них вынесены обвинительные приговоры, назначено наказание. К лишению свободы приговорены 9 человек, по делам, направленным в суд следователями генпрокуратуры – 5 человек“, - отметил руководитель Управления спецрасследований.

При этом Горбатюк добавил, что правоохранители сообщили о подозрении 442 лицам, в отношении 279 человек из них обвинительные акты уже направлены в суд.

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“В делах, которые расследуются или направлены в суд, под стражей находятся 13 человек. Их могло бы быть больше, но следя за регистрацией, вы видите неоднократные случаи изменения мер пресечения судьями. Даже лицам, которые подозревались в совершении, например, трех убийств и 33 покушений на убийства. После изменения им меры пресечения в апреле 2017 года они сбежали из Украины“, - подчеркнул представительГПУ.

Горбатюк подсчитал, что только со времени последнего его отчета, который был в феврале, до 21 ноября 2018 года было сообщено о подозрении 42 лицам, из них пяти прокурорам, семи судьям, 24-м стражам порядка и еще пяти “титушкам“.

“В текущем году в суд направлено 16 обвинительных актов в отношении 34 человек. Судами принято четыре обвинительных приговора в отношении четырех лиц, в отношении трех – это именно лишение свободы“, - уточнил он во время сегодняшнего брифинга, который транслировал 112 Украина.

Как сообщалось, 21 ноября в Украине отмечают День Достоинства и Свободы - день начала событий, которые стали для Украины историческими: Оранжевой революции 2004 года и Революции Достоинства 2013-2014 годов, называемой также Евромайдан.