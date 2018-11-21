Коломойский рассказал, как в Сети появились записи его разговоров

Бизнесмен признался, что пользуется не одним телефоном.

Игорь Коломойский заявляет, что знает, откуда в интернете появились записи его разговоров и почему их так много.

Об этом он рассказал в программе KishkiNA.

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“Их (записей) не в сети много, их много было записано, а потом периодически их кто-то выбрасывает в сеть. Вот касательно Медведчука и Суркиса, по-моему, это проделки Сергея Владимировича Левочкина“, - рассказал Коломойский.

Также, Коломойский добавил, что всегда использует крепкие выражения в разговоре, когда его записывают.

На вопрос Сони Кошкиной, не сам ли он записывает свои разговоры, Коломойский ответил отрицательно.

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“Нет, поверьте мне, я вообще не записываю. Не занимаюсь этим. Если вы послушаете структуру записи: идет сигнал, потом такой щелчок, потом только “алло“. Да это явно из вне кто-то записывает. Некоторые разговоры были записаны, когда я был в обладминистрации Днепропетровска. И зачем мне себя записывать?“, - заявил бизнесмен.

На предположение, что он мог бы это делать для развлечения Коломойский ответил: “Это единственная из версий, которую я бы принял, но у меня нет смысла так развлекаться. Мы ж серьезные люди для таких развлечений“.

Бизнесмен признался, что пользуется не одним телефоном.

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“По одним я говорю то, что хотят услышать, по другим - то, что не хочу, чтоб услышали. Ты прекрасно знаешь, что говоришь по этому телефону то, что хочет услышать Петр Алексеевич или не хочет, личное для него послание. По второму телефону общаешься со всеми на обычные семейные, бытовые, житейские, бизнесовые темы. Третий - это коммерческие секреты, которые чужим ушам не надо слышать или которые если услышат, то пусть услышат через какое-то время, когда актуальность этих секретов пройдёт. И есть четвертый - совсем закрытая связь. Специальный телефон, частная закрытая сеть“, - отметил Коломойский.

Напомним, ранее гепрокурор Юрий Луценко заявил, что ГПУ установила перечень активов на 5,5 млрд долларов, которые были приобретены за выведенные из ПриватБанка средства.