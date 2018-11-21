Отказ присоединиться к объединенной оппозиции стал политическим крахом Оппоблока, – СМИ

Из парламентской фракции "Оппозиционный блок" вышли 20 депутатов, которые создадут группу "Оппозиционная платформа – За життя". Фактически это является "политическими похоронами" "Оппоблока", сообщает LIGA.net.

Как передает издание, народный депутат Сергей Левочкин назвал исключение из фракции Юрия Бойко "политическими похоронами Оппозиционного блока". По его словам, оставшиеся 23 члена фракции ориентируются на поддержку Петра Порошенко.

Он предположил, что Бойко исключили из фракции, чтобы ослабить его позиции как единого кандидата от юго-востока, сообщает издание.

Напомним, ранее сопредседатель партии "Оппозиционный блок" Юрий Бойко и лидер партии "За життя" Вадим Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". О подписании соглашения Бойко и Рабинович заявили в кулуарах Верховной Рады, отметив, что приглашают все оппозиционные силы к объединению на базе их платформы.