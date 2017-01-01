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В Симферополе обнаружили тело полицейского

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В Симферополе обнаружили тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Устанавливаются причины его смерти.
Крымская полиция расследует смерть своего сотрудника
Крымская полиция расследует смерть своего сотрудника
Крымская солидарность / Fаcebook

В аннексированном Крыму правоохранители проверяют обстоятельства смерти полицейского, тело которого нашли в среду, 21 ноября. Об этом сообщает Интерфакс.

"Сегодня в Симферополе обнаружено тело сотрудника полиции с телесными повреждениями. Сейчас проводится проверка, устанавливаются обстоятельства и причины смерти", - заявила представительница местной полиции Ольга Кондрашова.

Она также добавила, что по итогам проверки следственными органами будет приниматься решение в рамках действующего законодательства.

Ранее в Киеве обнаружили тело неизвестного мужчины с ампутированной головой.

Также сообщалось, что в течение 26 - 27 октября в лесу и в реке на территории трех районов Тернопольской области обнаружили тела четырех человек

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Теги: Крым, смерть, тело, Симферополь, труп, полицейские, полицейский, новости Крыма
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Источник: korrespondent.net

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