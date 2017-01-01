Все дороги разблокированы - Укравтодор

Акции протестов владельцев автомобилей на еврономерах завершились по всей Украине, движение осуществляется без ограничений.

Организаторы протестов сообщили, что еще продолжат акцию autozam.ru

Движение транспорта по дорогам госзначения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев "евроблях", осуществляется без ограничений.

Об этом сообщает в среду, 21 ноября, пресс-служба Укравтодора в Facebook.

По состоянию на 17:00 акции протестов завершились по всей Украине, движение транспорта разблокировано.

Читай также: "Евробляхеры" и противники новых тарифов перекрыли дороги в 14 областях

В то же время, в Черкасской области с 19 ноября продолжается акция протеста жителей Смелы. Там местные жители перекрыли выезд из города в направлении Киева и требуют изменить тарифы на газоснабжение, сообщили в Укравтодоре.

Как сообщалось, "евробляхеры" решили разблокировать дороги после заявления главы МВД Арсена Авакова о намерение применить силу против протестующих.

Позже организаторы протестов сообщили, что продолжат акцию после того, как законопроекты по "евробляхам" направят на подпись президенту.