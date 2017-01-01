Все дороги разблокированы - Укравтодор
Движение транспорта по дорогам госзначения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев "евроблях", осуществляется без ограничений.
Об этом сообщает в среду, 21 ноября, пресс-служба Укравтодора в Facebook.
По состоянию на 17:00 акции протестов завершились по всей Украине, движение транспорта разблокировано.
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В то же время, в Черкасской области с 19 ноября продолжается акция протеста жителей Смелы. Там местные жители перекрыли выезд из города в направлении Киева и требуют изменить тарифы на газоснабжение, сообщили в Укравтодоре.
Как сообщалось, "евробляхеры" решили разблокировать дороги после заявления главы МВД Арсена Авакова о намерение применить силу против протестующих.
Позже организаторы протестов сообщили, что продолжат акцию после того, как законопроекты по "евробляхам" направят на подпись президенту.