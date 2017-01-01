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Руководству ГФС Винничины объявили о подозрении

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ГПУ обвиняет винницких фискалов в махинациях с экспортно-импортными операциями, из-за которых бюджет недополучил 305 млн.
Генпрокуратура Украины
Генпрокуратура Украины
РБК-Украина

Генеральная прокуратура объявила о подозрении начальнику главного управления Государственной фискальной службы в Винницкой области и его первому заместителю. Об этом в среду, 21 ноября, сообщает пресс-служба ГПУ.

Винницких фискалов обвиняют в махинациях с экспортно-импортными операциями сельскохозяйственной продукции.

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По данным ГПУ, чиновники с 2014 года входили в разветвленную преступную организацию, созданную с целью получения неправомерной выгоды от бизнесменов, занимающихся экспортно-импортными операциями.

Так, в течение 2015 - 2017 при содействии винницких фискалов ряд коммерческих структур уклонились от налогов. Они приобретали сельскохозяйственную продукцию (орехи, бобовые), которую в дальнейшем экспортировали подконтрольным нерезидентам по заниженной стоимости.

В результате действия чиновников, как сообщили в ГПУ, государство недополучило более 305 млн гривен.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей начальнику ГУ ГФС в Винницкой области и его первому заместителю.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в июле правоохранители задержали руководителя подразделения ГФС в Винницкой области и его пособника, которые требовали 500 тыс. гривен взятки у предпринимателя.

 

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Теги: коррупция, ГПУ, Винницкая область, подозреваемые, ГФС
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