Рабинович снялся с президентских выборов, чтобы объединить людей и провести партию в парламент, – эксперт

Лидер партии «За життя», народный депутат Вадим Рабинович отказался от участия в президентских выборах ради победы на предстоящих в 2019 году парламентских выборах. Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Глеб Ляшенко.

По его словам, для нынешней оппозиции объединение и последующая победа – единственный шанс восстановить мир на Донбассе и вернуть к жизни украинскую экономику. Первый шаг в этом направлении, по словам эксперта, был сделан на прошлой неделе, когда Вадим Рабинович отказался участвовать в президентской гонке, поддержав единого кандидата от «Оппозиционной платформы – За життя».

«Если бы Рабинович этого не сделал, шансов у оппозиционных кандидатов на выход во второй тур не было бы никаких. Теперь же картина совершенно другая, и у единого кандидата Юрия Бойко есть все шансы обогнать Петра Порошенко и выйти во второй тур. Рабинович наступил на горло личным амбициям и сохранил надежду для десяти миллионов украинцев, которые мечтают коренным образом изменить экономический и политический курс своей страны», – отметил Ляшенко.

Он добавил, что уже сегодня очевиден факт того, что «Оппозиционная платформа – За життя» во главе с Рабиновичем без труда победит в Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях, сформировав крупную фракцию в Верховной Раде.

«Объединение – путь к успеху. Оппозиционным силам нужно продолжать этот путь во имя сохранения Украины», – подытожил Ляшенко.