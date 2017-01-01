Названа дата и место новой "нормандской встречи"

"Нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств запланирована на следующую неделю в Берлине.

Новая "нормандская встреча" на уровне политических директоров внешнеполитических ведомств пройдет на следующей неделе в Берлине (Германия). Об этом в среду, 21 ноября, заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в ходе рабочего визита в Австрию, сообщает Укринформ.

"Сейчас мы договариваемся о том, чтобы этот вопрос (развертывание миротворческой миссии ООН на неподконтрольной Украине части Донбасса - ред.) обсуждался в "нормандском формате" на уровне политических директоров. Обсуждение состоится на следующей неделе в Берлине", - отметил он.

По словам Климкина, проблема в том, что Россия пытается сознательно блокировать и торпедировать идею введения миротворческой миссии на Донбассе.

Напомним, после убийства главы "ДНР" Александра Захарченко 31 августа глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что встречи в нормандском формате не будет. Также он заявил, что в нормандском формате нет смысла, поскольку повлиять на Киев может только США.

Также сообщалось, что 28 сентября "нормандская четверка" обсудила миротворцев для Донбасса.

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