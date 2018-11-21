«Оппозиционная платформа – За життя» становится главной оппозиционной силой в стране, – политолог

«Оппозиционная платформа – За життя», которую возглавили Вадим Рабинович и Юрий Бойко, становится главной оппозиционной силой в стране. Об этом на своей странице в Facebook заявила политолог Александра Решмедилова.

«После вчерашних кадровых событий в «Оппоблоке» этот бренд уже не в тренде. На сцену выходит возглавляемая В. Рабиновичем «Оппозиционная платформа – За життя», которая теперь становится главной оппозиционной силой в стране. С реальным кандидатом Ю.Бойко и уверенными шансами на победу на выборах», – пишет эксперт.

Как отметила Решмедилова, у «Оппозиционной платформы – За життя» есть четкая стратегия: установление мира и восстановление экономики. За эти лозунги, по мнению эксперта, готова проголосовать значительная часть избирателей по всей Украине.

«Большинство конкурентов на этом электоральном поле, которые сейчас активно ведут свою агитацию, не предлагают никакой новой повестки, а лишь кормят все теми же лозунгами и обещаниями, что и последние 27 лет», – считает политолог.

Кроме того, по словам Решмедиловой, электорат новой платформы проживает в южных, восточных и центральных областях, что даже с учетом аннексированного Крыма и части Донбасса все равно составляет внушительный сегмент от общего количества избирателей в Украине.

«Именно этот избиратель больше всего устал от войны и хочет мира. Большая часть этих избирателей на прошлых выборах осталась фактически без политического представительства, а значит в этот раз захочет изменить ситуацию. Призывы «Платформы» к объединению тоже импонируют множеству национальных и местных политиков, которые действительно хотят добиться изменений в стране. И именно открытость и готовность к сотрудничеству поможет «Оппозиционной платформе – За життя» получить в будущем новых союзников и еще больше усилить свои позиции», – подытожила Александра Решмедилова.