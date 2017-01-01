Днем на Донбассе продолжались обстрелы

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе остается под контролем украинских военных.

В течение текущих суток, 21 ноября, по состоянию на 18:00 среды сепаратисты пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечено, что в районе Красногоровки подразделения сепаратистов провоцировали украинских военных из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, вблизи Крымского против ВСУ дважды были применены ручные противотанковые гранатометы. Также открывался прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку Славного и Новозвановки.

"Подразделения обороняющихся принимали необходимые меры для подавления огневой активности оккупантов. Ситуация в районе проведения операции остается под контролем украинских военных. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено", - доложили в штабе ООС.

Напомним, за минувшие сутки, 20 ноября, подразделения сепаратистов шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. Два раза применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Потерь среди украинских военнослужащих нет.

Также сообщалось, что Управление Верховного комиссара ООН по правам человека в октябре зафиксировало 18 жертв среди гражданского населения на Востоке Украины.

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