Продан заявил о возвращении в Киев для явки в САП

Бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан заявил, что на следующей неделе вернется в Киев.

Подозреваемый в незаконном обогащении бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы Украины Мирослав Продан заявил, что на следующей неделе вернется в Киев после лечения за рубежом, о чем уже проинформирована Специализированная антикоррупционная прокуратура. Об этом он сообщил в среду, 21 ноября, в Facebook.

"На следующей неделе возвращаюсь в Киев после завершения лечения. Врачи считают, что мое состояние позволит покинуть медицинское учреждение. Сегодня адвокаты предоставили представителям САП информацию по этому поводу. Надеюсь, что с моего возвращения не устроят шоу. В тот же день я готов прийти в САП", - написал Продан в соцсети.

По его словам, "эта история с повестками, подозрениями" была устроена, чтобы напугать его, чтобы он не возвращался в Украину.

"Многие надеялись, что я останусь за рубежом. Ведь в таком случае и доказывать ничего не надо. Ибо если не вернулся, спрятался - подтвердил, что действительно виноват. Я такого подарка людям, которые меня заказали, не сделаю. Я возвращаюсь, чтобы доказать свою правоту", - заявил экс-глава ГФС.

Ранее в Генеральной прокуратуре осталась часть материалов уголовного производства, где фигурирует бывший и. о. председателя ГФС Мирослав Продан, следствие не исключает вручения ему нового подозрения.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и. о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении. В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, завладел более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

САП трижды вызывала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Также сообщалось, что экс-глава ГФС покинул Украину перед допросом

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