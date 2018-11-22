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На Майдане произошли стычки с полицией

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Активисты протестовали против открытия фастфуда KFC в Доме профсоюзов. Правоохранители задержали шесть человек.
На Майдане протестовали против открытия KFC
На Майдане протестовали против открытия KFC
facebook.com/c14.news.reserve

На Майдане Незалежности в Киеве произошли стычки протестующих против открытия кафе быстрого питания KFC в Доме профсоюзов с правоохранителями. Об этом информировала организация С14 в Facebook.

Протестующие нанесли надписи на стены и окна кафе KFC.

"Задержали за протест против открытия KFC в Доме профсоюзов на годовщину Майдана. Тут, между прочим гибли люди", - говорится в сообщении.

По данным Национального центра правозахисту, в результате стычек с полицией были задержаны шесть человек.

Cмотрите фотогалерею: На Майдане произошли стычки с полицией

Кроме того, адвокат Маси Найем сообщил, что во время пребываания на Майдане Незалежности полиция применила против него газовый баллончик, из-за чего он получил ожог глаз и лица.

Наем отметил, что намерен подать в полицию соответствующее заявление.

Напомним, 21 ноября в Украине отмечали День достоинства и свободы. На Майдане Незалежности проходила акция памяти погибших участников Революции достоинства.

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Теги: протесты, видео, фото, протест, майдан, Майдан Незалежности, задержание, акции протеста, годовщина Майдана, Акция протеста, С14
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Негорро    22.11.2018, 01:00
Оценка:  0
Негорро
Бизнес превыше всего!)))
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