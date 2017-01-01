Сутки на Донбассе: 11 вражеских обстрелов, ранен боец ВСУ

Противник вел прицельный огонь из минометов, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

За минувшие сутки, 21 ноября, подразделения сепаратистов 11 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Один украинский военный получил легкие ранения.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

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Незаконные вооруженные формирования обстреливали позиции в районах населенных пунктов Крымское, Новозвановка, Новолуганское, Авдеевка, Славное, Красногоровка, Павлополь, Гнутово и Широкино.

Велся прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также, вчера вечером, из минометов калибра 82-мм враг обстреливал позиции ООС вблизи населенного пункта Гнутово.

“Опорный пункт наших войск у Крымского противник дважды обстрелял из ручных противотанковых гранатометов, а позиции в районе Новозвановки два раза попали под огонь из крупнокалиберных пулеметов и СПГ“, – сообщили в штабе ООС.

С начала текущих суток противник не проявлял огневой активности.

По данным украинской разведки, ответным огнем один сепаратист был уничтожен.

Напомним, за сутки 20 ноября сепаратисты шесть раз открывали огонь по позициям ВСУ. Тогда враг два раза применял вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. У ВСУ не было потерь.