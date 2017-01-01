Супрун рассказала, как снизить риск заболевания раком

От 30% до 50% случаев рака можно избежать, если избавиться от факторов риска, отметила Ульяна Супрун.

В Украине зарегистрированы около миллиона пациентов с онкологическими заболеваниями, а ежегодно фиксируют свыше 130 тысяч новых случаев. Глава Минздрава призвала украинцев отказаться от вредных привычек для профилактики этого опасного заболевания.

Об этом в на своей странице в Fаcebook написала и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

По ее словам, в нашей стране пациенты с онкозаболеваниями имеют доступ к эффективному лечению и противораковым препаратам.

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“Трансформируем систему здравоохранения, чтобы люди, столкнувшиеся с раком, могли получить эффективное и доступное лечение и не платить последние деньги для борьбы с болезнью. Благодаря закупкам через международные организации мы увеличили количество лекарств для онкобольных в разы. К примеру, пациенты с раком крови впервые на 100% обеспечены препаратом Иматиниб. Этот препарат международные организации смогли закупить в 67 (!) раз дешевле, чем государство в 2014 году. Также препарата для химиотерапии Доцетаксел в 2017 году закупили в 5 раз больше“, - пишет Супрун.

Она отметила, что благодаря скринингу можно предотвратить развитие онкопатологий.

“От 30% до 50% случаев рака можно избежать, если избавиться от факторов риска и ежегодно проходить профилактические обследования. Вероятность развития рака у отдельного человека зависит от различных факторов - генетики, образа жизни, окружающей среды, истории других болезней, рациона, вида деятельности, наличия детей и многих других факторов“, - отметила Супрун

Она также подчеркнула, что здоровый образ жизни снижает вероятность онкозаболевания.

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“Избегайте солнечных ожогов, длительного пребывания на солнце, загара и особенно соляриев. Вовремя делайте прививки. К примеру, своевременная вакцинация от вируса гепатита В может предотвратить рак печени, если не будет других факторов риска (например, чрезмерного употребления алкоголя). Вакцинация от вируса папилломы почти полностью защищает от развития рака шейки матки у женщин и рака гортани у мужчин“, - подчеркнула и.о. министра.

Она призвала украинцев отказаться от вредных привычек.

“Чем меньше алкоголя мы потребляем, тем меньше вероятность ряда типов рака: молочной железы, печени, поджелудочной, прямой кишки. Курение может вызвать рак легких, а также увеличивать вероятность других типов рака. Придерживайтесь противоопухолевой диеты, которая предусматривает употребление моркови, помидоров, ежевики, малины, орехов, синего винограда, яблок и всех разновидностей капусты“, - отметила Супрун.

Как сообщалось 20 ноября, чиновники Минздрава незаконно ввозили лекарства, открыто дело.

Учитывая то, что в Украине уже третий год существует дефицит сыворотки от ботулизма из-за отказа Минздрава Супрун ее закупать, от ботулизма сейчас умирает втрое больше людей, чем раньше.

