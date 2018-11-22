В Одессе "общественники" захватили часть санатория Минздрава

К захвату недвижимости на Французском бульваре причастна общественная организация Общество автолюбителей Мечта.

В начале XX века этот участок вместе с особняком уже относится к Одесской городской санатории

В Одессе члены общественной организации Общество автолюбителей Мечта самовольно заняли и застроили участок на Французском бульваре, который фактически является государственной собственностью и принадлежит специализированному санаторию Аркадия.

Об этом сообщает редакция 368.media со ссылкой на материалы уголовного производства по ст.356 УК.

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Часть земельного участка, расположенного по ул. Французский бульвар, 40 оказалась самовольно застроенной двумя зданиями общей площадью 836,3 кв. м, которые “принадлежат“ Обществу автолюбителей Мечта. В мае 2014 года одесский областной ГАСК выдал владельцам декларацию о готовности объекта к эксплуатации, на основании которой они получили право собственности на эти строения.

По данным следствия, “нахалстроям“ присвоили адрес Французский бульвар, 40/1 и используют для обслуживания гаражного кооператива. Санаторий же лишен возможности использовать здания и сооружения, которые ему принадлежат и размещены на самовольно захваченном общественниками земельном участке.

Реально же участок закреплен за санаторием Аркадия с 1972 года и Министерством здравоохранения.

Стоит отметить, что территория учреждения является образцом садово-паркового искусства конца ХIХ — начала ХХ века.

“К тому же его земли относятся к землям рекреационного назначения и на них размещены редкие деревья и кустарник, которые подлежат не только сохранению, но и систематическому уходу. Санаторий сохранил на своей территории целый комплекс уникальных исторических строений: дача Параскева, дача Маврокордато, школа слепых, водолечебница, столовая, корпуса городского санатория. Учреждение все еще принимает пациентов. Руководит здравницей Владислав Сухаренко“, - уточняет издание.

ОО Общество автолюбителей Мечта зарегистрировано в Одессе по улице Филатова, 20, кв. 14в 2005 году. Соучредителями организации указаны Виктория Думанская, Олег Сердюк и Владимир Терзиев. Последний через ООО Ланжерон Плаза. Руководит организацией Ксения Перова.

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По факту самоуправства полиция открыла уголовное производство еще в июне 2018 года. Тогда же правоохранители провели всего два следственных мероприятия – получили разрешение суда на временный доступ к документам одесском областном ГАСК и арестовали незаконные постройки, часть которых пытались продать за 75 тыс. долларов как трехкомнатный дом на Французском бульваре.

С тех пор информация о получении разрешений на проведение следственных мероприятий либо приговор в едином реестре судебных решений отсутствует.

Как сообщалось в феврале 2018 года в Одессе люди в балаклавах захватили санаторий.