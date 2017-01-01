Чемес на суде назвал фамилии организаторов титушек на Майдане

Обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия дал на суде показания против Алексея Чеботарева, которого называют криминальным авторитетом, королем контрабанды и алкоголя времен Януковича.

На заседании суда Сергей Чемес, обвиняемый в убийстве журналиста Вячеслава Веремия, заявил, что титушек во время Евромайдана возглавлял и собирал криминальный авторитет Алексей Чеботарев.

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Сергей Чемес давал показания против Александра Волкова, который, по его утверждению, был вторым в иерархии системы титушок во время Революции Достоинства. Его обвиняют в похищении и пытках майдановцев Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, которого в итоге нашли мертвым.

По словам Чемеса, возглавлял эту пирамиду Алексей Чеботарев - криминальный авторитет и, как его называли, король контрабанды и алкоголя во времена Януковича.

“21 января 2014 года Чеботарев говорил с Бялаем, Волков развернулся к людям, стоявшим позади у окна, и сказал им что-то на счет автобусов. Они вышли, вышел Волков и спросил: Когда с вами рассчитаются?, и позвал какую-то девушку или женщину“, - рассказал Чемес, передает 5 канал.

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Он добавил, что в дни массовых нападений на евромайдановцев, 20 - 22 января 2014 года, он трижды видел Волкова, и утверждает, что Волков непосредственно раздавал задания координаторам титушек.

Чемес рассказал, что до 20 января было дано задание разбиться на группы по 10-15 человек, перехватывать майдановцев и доставлять их в офис Чеботарева. 21 числа была дана команда собрать 400 антимайдановцев и выставить их на въезде в Киев на Одесской, Житомирской, Бориспольской и Черниговской трассах, чтобы не дать активистам попасть в столицу.

Сам Волков и его адвокаты утверждают, что это неправда и клевета.

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“К сожалению, сегодня прозвучали только показания Чемеса, у нас есть еще много вопросов, которые будут ему задаваться после исследования письменных доказательств. И вы потом все поймете, где был Волков, где не был Волков, где был Чемес, что делал. Но на данный момент я не могу разглашать эти данные“, - рассказала адвокат Волкова.

Напомним, 21 ноября в пятую годовщину начала Революции достоинства начальник управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк рассказал о ходе расследований дел Майдана.