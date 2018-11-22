Возле Керчи затонула баржа с зерном
В аннексированном Крыму затонула баржа, на борту которой находилось более трех тысяч тонн зерна. Никто не пострадал.
Об этом сообщает так называемое "управление МЧС".
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"Поступила информация о том, что на выходе из Керчь - Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров затонула баржа с зерном (масса груза - 3300 тонн). Инцидент произошел в 600 метрах от берега. Порт приписки - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.
"Члены экипажа не пострадали (на буксире), 10 человек, россияне. Баржа вряд ли будет поднята, операция крайне дорогостоящая. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - сказал собеседник.
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Он уточнил, что судно шло на выгрузку в порт Кавказ. И баржа, и груз были застрахованы, уточнили в компании. Сумма ущерба пока не установлен.
Отмечается, что буксир шел под флагом России. Он пока остается в зоне затопления баржи.
Напомним, в октябре 2018 года в Черном море затонул теплоход с металлоломом, который шел под флагом Панамы. На его борту находились восемь моряков. Все они были спасены.