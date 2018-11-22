Возле Керчи затонула баржа с зерном

Баржа затонула на глубине 10 метров. Ее владелец не планирует поднимать баржу, сославшись на дороговизну этой операции.

В аннексированном Крыму затонула баржа, на борту которой находилось более трех тысяч тонн зерна. Никто не пострадал.

Об этом сообщает так называемое "управление МЧС".

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"Поступила информация о том, что на выходе из Керчь - Еникальского канала севернее мыса Борзовка на глубине 10 метров затонула баржа с зерном (масса груза - 3300 тонн). Инцидент произошел в 600 метрах от берега. Порт приписки - Ростов-на-Дону. Владелец груза и причина происшествия устанавливаются, движение судоходства не затруднено, разлива топлива нет, жертв и пострадавших нет", - говорится в сообщении.

В свою очередь ТАСС сообщает, что баржа и буксир принадлежат судоходной компании Аракс.

"Члены экипажа не пострадали (на буксире), 10 человек, россияне. Баржа вряд ли будет поднята, операция крайне дорогостоящая. Баржа не имеет топливных танков, нет загрязнения окружающей среды", - сказал собеседник.

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Он уточнил, что судно шло на выгрузку в порт Кавказ. И баржа, и груз были застрахованы, уточнили в компании. Сумма ущерба пока не установлен.

Отмечается, что буксир шел под флагом России. Он пока остается в зоне затопления баржи.

Напомним, в октябре 2018 года в Черном море затонул теплоход с металлоломом, который шел под флагом Панамы. На его борту находились восемь моряков. Все они были спасены.