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В Харькове националист сорвал эфир журналистке NEWSONE

Комментариев: 3
Активист организации Фрайкор требовал от журналистки прекратить прямое включение.
Полиция открыла уголовное производство
Полиция открыла уголовное производство
скриншот

В Харькове возле памятника Шевченко во время акции посвященной пятой годовщине Евромайдана националист сорвал прямой эфир журналистке канала NEWSONE Софие Кальницкой.

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Молодой мужчина, который представился членом организации Фрайкор мешал вести журналистке прямое включение и требовал, что бы она покинула мероприятие.

Журналистку обвинили в работе на “сепаратистский канал“, и заявили, что “ей не рады в проукраинском Харькове“.

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Как сообщает местное издание Newsroom, полицейские не стали на защиту журналистки, заявив, что активист не нарушает закон.

Позднее в пресс-службе ГУ Нацполиции, по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 171 УК Украины (препятствование журналистской деятельности). 

Напомним, 17 сентября в Киеве под зданием Генеральной прокуратуры Украины в ходе акций произошел инцидент со съемочной группой телеканала NEWSONE

Женщина подошла к съемочной группе и ударила журналистку Дарину Билер. Перед этим, съемочную группу канала забросали яйцами.

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Теги: Харьков, NEWSONE, журналистка, националисты, Фрайкор
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Комментариев (3)
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Burunducok    22.11.2018, 11:38
Оценка:  +1
Burunducok
С каких пор Харьков стал проукраинским?
Atom    22.11.2018, 10:50
Оценка:  0
Atom
то е проявлением ДОСТоинства и Свинства(то бишь СВОБОДІ)
Letohradek    22.11.2018, 11:09
Оценка:  -3
Letohradek
Харьковчанин пояснил на камеру, что ссученные каналы не смогут заниматься пропагандой мавзолея! Не понял?
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