В Харькове националист сорвал эфир журналистке NEWSONE

Активист организации Фрайкор требовал от журналистки прекратить прямое включение.

В Харькове возле памятника Шевченко во время акции посвященной пятой годовщине Евромайдана националист сорвал прямой эфир журналистке канала NEWSONE Софие Кальницкой.

Читай также: “Украина скатывается в фашизм“: в эфире поскандалили депутаты

Молодой мужчина, который представился членом организации Фрайкор мешал вести журналистке прямое включение и требовал, что бы она покинула мероприятие.

Журналистку обвинили в работе на “сепаратистский канал“, и заявили, что “ей не рады в проукраинском Харькове“.

Читай также: Рада одобрила санкции против каналов NewsOne и 112 Украина

Как сообщает местное издание Newsroom, полицейские не стали на защиту журналистки, заявив, что активист не нарушает закон.

Позднее в пресс-службе ГУ Нацполиции, по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 171 УК Украины (препятствование журналистской деятельности).

Напомним, 17 сентября в Киеве под зданием Генеральной прокуратуры Украины в ходе акций произошел инцидент со съемочной группой телеканала NEWSONE.

Женщина подошла к съемочной группе и ударила журналистку Дарину Билер. Перед этим, съемочную группу канала забросали яйцами.