В Харькове националист сорвал эфир журналистке NEWSONE
В Харькове возле памятника Шевченко во время акции посвященной пятой годовщине Евромайдана националист сорвал прямой эфир журналистке канала NEWSONE Софие Кальницкой.
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Молодой мужчина, который представился членом организации Фрайкор мешал вести журналистке прямое включение и требовал, что бы она покинула мероприятие.
Журналистку обвинили в работе на “сепаратистский канал“, и заявили, что “ей не рады в проукраинском Харькове“.
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Как сообщает местное издание Newsroom, полицейские не стали на защиту журналистки, заявив, что активист не нарушает закон.
Позднее в пресс-службе ГУ Нацполиции, по факту происшествия было открыто уголовное производство по статье 171 УК Украины (препятствование журналистской деятельности).
Напомним, 17 сентября в Киеве под зданием Генеральной прокуратуры Украины в ходе акций произошел инцидент со съемочной группой телеканала NEWSONE.
Женщина подошла к съемочной группе и ударила журналистку Дарину Билер. Перед этим, съемочную группу канала забросали яйцами.