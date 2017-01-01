Британский фильм о ФФУ оказался заказным материалом, оправдывающим Павелко - юрист

Фильм британского журналиста о коррупции в ФФУ оказался заказным материалом его пиарщиков.

Об этом в своем блоге на Gordon.ua заявила специалист в области нелинейной юриспруденции и антикризисных PR-технологиях Ирина Ковальчук.

Так, отмечая, что для освещения ситуации с коррупцией в украинском футболе автор “фильма“ взял комментарии “исключительно у функционеров ФФУ и людей, чьи имена ни разу не звучали в свете коррупционных скандалов Павелко“, она подчеркивает абсолютное игнорирование им:

журналистов и общественников, которые занимались расследованиями в Украине;

представителей главного фигуранта офшорного скандала – Polytan;

признанных экспертов в области.

Кроме того, Ковальчук отмечает: другими признаками проплаченности “документалки“ являются:

публикация этого материала на созданном “под него“ YouTube-канале на котором нет ни одного подписчика?“;

абсолютная безвестность его автора;

несостыковки во времени его съемок и премьеры, что вызывает сомнения в его показе в самой Великобритании;

ее презентация в заведении, известном исключительно своей кухней, а не проводящимися в нем медийными мероприятиями.

“Более того, новости о материале, снятом британским журналистом, были размещены исключительно на украинских ресурсах, которые и без того выглядят заангажированными, а анонс его “премьеры“, проходившей в Лондоне, был дан исключительно на украинском “Интерфаксе“, но, само собой, на английском языке“, - замечает юрист.

Подытоживая, она акцентирует: вроде как призванная разобраться в ситуации с коррупцией в ФФУ “документалка“ британского журналиста создана исключительно для отбеливания Павелко от имиджа коррупционера.

“Драматургия данного творения проста: некий британский журналист, заинтересовавшийся громким скандалом вокруг коррупции в ФФУ, пытается разобраться, так ли это на самом деле и насколько глубоко украинский футбол увяз в этой пучине. В итоге, само собой, он приходит к выводу, что ФФУ во главе с ее президентом – кристально чистая организация, которую пытаются оклеветать“, - резюмировала юрист.