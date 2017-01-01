На Донбассе погиб начальник разведки батальона ВСУ

Военный погиб в селе Крымское, расположенном на линии разграничения в Луганской области.

В зоне боевых действий погиб военный из Прикарпатья - майор Виталий Кузнецов real-vin.com

В районе проведения Операции объединенных сил в Луганской области погиб майор Виталий Кузнецов из Ивано-Франковска.

Об этом сообщил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив на странице в Facebook.

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“Начальник разведки 8-го отдельного горно-штурмового батальона умер в Крымском (Луганская область), защищая всех нас. От всей общины города выражаю искренние соболезнования семье героя. У Виталия в Ивано-Франковске осталась жена и два маленьких сыночка“, - говорится в сообщении.

Как сообщалось 22 ноября, в России умер второй подряд начальник военной разведки.