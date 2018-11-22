На должность главы Украинской автокефальной церкви есть несколько кандидатов

На Соборе, который, скорее всего, состоится в Софии Киевской, выберут предстоятеля новой Церкви.

Возглавит Украинскую автокефальную церковь скорее всего кто-то из руководителей Киевского патриархата, на данный момент существует несколько потенциальных претендентов

Об этом говорится в статье Украинской правды - Праздник приближается. Когда в Украине появится самостоятельная Церковь.

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Ранее росСМИ писали, что возможно возглавит новую Церковь митрополит (МП) Винницкий и Барский Симеон, которого якобы поддерживает сам президент Порошенко.

В то же время пока тяжело сказать, будет ли избран главой действующий Киевский патриарх Филарет.

Спикеры Московского патриархата заявляли, а некоторые российские СМИ распространяли определенные “документы“ - якобы подписанные предстоятелями УПЦ КП Филаретом и УАПЦ Макарием письма к Вселенскому патриарху Варфоломею, что они якобы отказываются от выдвижения своих кандидатур на руководителя новой Церкви.

Но подтвердить или опровергнуть достоверность этих “документов“ сейчас невозможно.

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Однако, по данным УП, вариант, что новую Церковь возглавит не патриарх Филарет, во время переговоров на самом деле рассматривали.

“Если такое произойдет, то наиболее вероятным предстоятелем самостоятельной Церкви источники УП считают нынешнего патриаршего наместника, а фактически правую руку Филарета, митрополита Епифания“, - говорится в статье.

При этом церковники отмечают, что, если его кандидатуру и будут рассматривать, то она будет не единственной. Мол, в КП есть несколько других влиятельных и авторитетных владык, как, например, митрополит Луцкий и Волынский Михаил.

В общем, если не появятся какие-то форс-мажорные обстоятельства, то на Синоде 27-29 ноября Украинской Церкви предоставят томос. Параллельно с этим назначат специального экзарха Его Святейшества, которого делегируют на проведение объединительного Собора в Украине.

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На этом Соборе, который, скорее всего, состоится в Софии Киевской, выберут предстоятеля новой Церкви.

По данным УП, после этого главу Украинской Церкви пригласят в Константинополь для проведения совместной службы с Вселенским патриархом, на которой ему физически вручат томос.

Напомним, предстоятель УПЦ Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет отметил, что на Объединительном соборе ответит на предложение епископата УПЦ КП выдвинуть его кандидатуру на должность предстоятеля единой поместной Украинской православной церкви.