Новинский: Для политической партии Оппоблок никакой трагедии не произошло

"Очень сложно расставаться с людьми, когда прошел с ними определенный этап жизни, особенно такой не простой как последние четыре года. Но для политической партии Оппоблок никакой трагедии не произошло. Оппозиционный блок – это не три депутата, это тысячи депутатов органов местного самоуправления по всей Украине, десятки тысяч членов партии и миллионы сторонников, которые нас поддерживают", об этом в эфире телеканала Украина заявил народный депутат Украины глава фракции Оппозиционный блок Вадим Новинский.

Он также обратился ко всем членам и сторонникам партии – "Хочу всех заверить, что никакого кризиса и раскола в партии нет. Все причины, которые могли бы привести к кризису 20 ноября были устранены. Изменится ли курс политсилы? Стратегические цели нашей партии остаются неизменными-это успешная Украина, для этого необходимо прекратить войну и достичь мира, развить экономику, повысить благосостояние жителей нашей страны и поддержать каноническое православие. Мы больше никогда не пойдем на компромиссы с властью, на "договорняки" с президентом или правительством и будем четко и жестко защищать интересы украинцев". Отвечая на вопрос о кандидате в президенты от политической силы, фракцию в парламенте которой он возглавляет, политик отметил, что съезд партии пройдет в два этапа. "В декабре месяце, где мы обсудим стратегию объединительного процесса со всеми оппозиционными политическими силами Украины и откроем двери для широкой консолидации. Второй этап пройдет в январе месяце, где мы выдвинем своего кандидата в президенты. В наших рядах большое количество промышленников, предпринимателей и лидеров органов местного самоуправления, и мы выдвинем самого достойного из них".

Напомним, 20 ноября Фракция "Оппозиционный блок" исключила из своих рядов народных депутатов Юрия Бойко и Сергея Левочкина. Как известно, Бойко был сопредседателем фракции, а Левочкин - заместителем председателя фракции.