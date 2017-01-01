В Днепре судят вербовщиков АТОшников для диверсий в РФ

Мужчина и женщина "рекрутировали" ветеранов АТО на работу в РФ, где им ФСБ давала указания по диверсии .

В Днепре на скамье подсудимых оказались двое жителей Каменского - 34-летний Александр Каратай и 31-летняя Дарья Мастикашева, которых подозревают в вербовке ветеранов АТО для проведения терактов в России по заказу ФСБ.

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Об этом сообщает ТСН.

Гражданам Украины вменяют государственную измену и незаконное хранение оружия.

По данным следствия, вышеуказанные лица предлагали ветеранам работу на строительных объектах в России, где АТОшники после должны были выполнять диверсии срежиссированные ФСБ.

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Обвиняемые отрицают свою вину, а Мастикашева на суде заявила, что признание из нее выбили путем пыток. Прокуроры утверждают, что имеют достаточно доказательств.

Отмечается, что в СБУ обратились сами ветераны АТО, которые “клюнули“ на предложение вербовщиков.

Напомним, 31 октября сотрудниками военной контрразведки Службы безопасности Украины были предотвращены неоднократные попытки вербовки представителями российских спецслужб и “МГБ “ЛНР/ДНР“ близких родственников офицеров ВСУ.