На авиаремонтном заводе украли 13 млн грн: НАБУ показало схему

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили троим бывшим сотрудникам госпредприятия Конотопский авиаремонтный завод Авиакон о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего госпредприятию был нанесен ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

“Речь идет о бывшем директоре госпредприятия, его заместителе, а также коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). По данным следствия, эти лица в 2014 году, по предварительному сговору, организовали две закупки топливных баков для вертолетов для нужд ГП Авиакон по завышенным ценам“, - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в марте 2014 должностные лица заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму $288 тыс/ Впоследствии, с ведома руководства ГП Авиакон, Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше - $144 тыс.

В мае того же года по похожей схеме Авиакон и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию было поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: $2,04 млн долларов США.

“В результате таких действий ГП Авиакон, по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции. Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году“, - отметили в ведомстве.

