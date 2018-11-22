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На авиаремонтном заводе украли 13 млн грн: НАБУ показало схему

Комментариев: 3
Правоохранители уже задержали бывшего директора ГП, его зама и коммерческого директора частной компании.
Руководство по завышенным ценам закупило топливные баки
Руководство по завышенным ценам закупило топливные баки
aviakon.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили троим бывшим сотрудникам госпредприятия Конотопский авиаремонтный завод Авиакон о подозрении в злоупотреблении служебным положением, из-за чего госпредприятию был нанесен ущерб на сумму более 13 миллионов гривен.

Об этом сообщается на сайте НАБУ.

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“Речь идет о бывшем директоре госпредприятия, его заместителе, а также коммерческом директоре частной компании оффшорной юрисдикции. Действия подозреваемых квалифицированы по ч.2. 364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью или служебным положением). По данным следствия, эти лица в 2014 году, по предварительному сговору, организовали две закупки топливных баков для вертолетов для нужд ГП Авиакон по завышенным ценам“, - говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в марте 2014 должностные лица  заключили с частной компанией Westan Group Associates Ltd, зарегистрированной на Карибских островах (Charlestown, Saint Kitts and Nevis), договор на поставку 12 топливных баков для вертолетов на общую сумму $288 тыс/ Впоследствии, с ведома руководства ГП Авиакон, Westan Group Associates Ltd заключила договор с грузинской компанией-производителем на изготовление 12 топливных баков, но по цене в два раза меньше - $144 тыс.

В мае того же года по похожей схеме Авиакон и Westan Group Associates Ltd заключили еще один контракт, по которому госпредприятию было поставлено 85 топливных баков той же грузинской компании-производителя по завышенной вдвое цене: $2,04 млн долларов США.

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“В результате таких действий ГП Авиакон, по версии следствия, безосновательно переплатил 13,03 млн грн компании в оффшорной юрисдикции. Досудебное расследование по указанным фактам детективы НАБУ начали в 2016 году“, - отметили в ведомстве.

В НАБУ показали схему хищения средств авиаремонтного завода
В НАБУ показали схему хищения средств авиаремонтного завода
nabu.gov.ua

Как сообщалось 12 ноября, впервые с 2000 года вновь заработал военный аэродром под Кривым Рогом.

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Теги: хищения, коррупция, НАБУ, завод
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Комментариев (3)
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NYKITA    22.11.2018, 12:07
Оценка:  -1
NYKITA
Ворует вся верхушка.
GALE    22.11.2018, 11:40
Оценка:  -1
GALE
Вот вам вся гыднисть и достоинство. Героям слава.
Coюзник    22.11.2018, 11:50
Оценка:  +1
Coюзник
Дурашка ... март 2014 ... это чиновник времен Януковича
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