На Закарпатье в дом со спящими детьми бросили гранату

Следственно-оперативная группа нашла части от РГД-5.

В Закарпатской области ночью неизвестные бросили боевую гранату РГД-5 в частный дом, где в то время находились двое спящих детей.

Об этом сообщила хозяйка дома, бывшая жена закарпатского активиста Оксана Павлова на своей странице в Facebook.

Читай также: В Запорожье неизвестный подорвал прохожих

“Сегодня ночью у меня во дворе произошел взрыв. Была следственно-оперативная группа. Нашли части от РГД-5... Если у вас вопросы к Паше, так идите и с ним говорить… это уже вторая граната, которая была предназначена именно в мой дом“, – написала Павлова.

Она также добавила, что за стеной, куда хотел попасть подрывник, спали двое несовершеннолетних детей.

“Можно категорично быть несогласным с теми действиями и методами которыми действует Павел Павлов, но осуществлять покушения на жизнь его детей это уже слишком. На фото посеченный осколками забор дома“, - отмечают Новости Закарпатья.

Как сообщалось, 2 октября появились подробности о подрыве на мине детей в Горловке.