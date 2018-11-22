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Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

Комментариев: 3
Теперь законы по евробляхам переданы на подпись Порошенко.
Парубий подписал законопроекты № 8487 и № 8488
Парубий подписал законопроекты № 8487 и № 8488
УНИАН

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий 22 ноября подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией. 

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Об этом сообщается на сайте парламента.

Последние этапы прохождения документа - закон возвращен с подписью главы Верховной рады Украины, закон направлен на подпись президенту.

Напомним, движение транспорта по дорогам госзначения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев “евроблях“, осуществляется без ограничений.

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Ранее, в Киеве засняли Maybach S560 на немецкой регистрации. На “бляхах“ можно увидеть далеко не только бюджетные и недорогие машины.

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Теги: Парубий, закон, законопроект, евробляхи, авто, регистрация
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Комментариев (3)
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atos    22.11.2018, 12:36
Оценка:  +1
atos
Ну всё, теперь нищеброды заживут ))))))))))
Алексис123    22.11.2018, 12:35
Оценка:  +6
Алексис123
Ща бляхи завоют..
Генсек    22.11.2018, 13:27
Оценка:  +2
Генсек
Так они вроде и не прекращали ныть
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