Парубий подписал законы о растаможке "евроблях"

Теперь законы по евробляхам переданы на подпись Порошенко.

Председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий 22 ноября подписал законопроекты №8487 и №8488 о растаможивании автомобилей с иностранной регистрацией.

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Об этом сообщается на сайте парламента.

Последние этапы прохождения документа - закон возвращен с подписью главы Верховной рады Украины, закон направлен на подпись президенту.

Напомним, движение транспорта по дорогам госзначения, которое было заблокировано из-за протеста владельцев “евроблях“, осуществляется без ограничений.

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Ранее, в Киеве засняли Maybach S560 на немецкой регистрации. На “бляхах“ можно увидеть далеко не только бюджетные и недорогие машины.