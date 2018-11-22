Минимальную пенсию повысят на 62 грн - Розенко

Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет до 1497 гривен.

В 2019 году запланировано два раза повысить пенсии УНИАН

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что размер минимальной пенсии с 1 декабря возрастет до 1497 грн, тоесть поднимится на 62 грн.

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“Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц“, - сказал Розенко, передает Правительственный портал.

Он отметил, что еще одно повышение пенсии состоится в первом числе января.

Повышение коснется полумиллиона пенсионеров и военных пенсионеров.

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Еще одно повышение пенсии запланировано на март 2019 года. Розенко добавил, что в марте пенсии возрастут на 12-17%.

Напомним, 15 ноября Розенко заявил, что индексация пенсий для украинцев с 2019 года пройдет в автоматическом режиме.

Перед этим, Розенко заявлял, что есть все шансы повысить минималку к 4200 грн уже в 2018 году. Ранее было озвучено кому и сколько добавят пенсии.