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Минимальную пенсию повысят на 62 грн - Розенко

Комментариев: 6
Размер минимальной пенсии в Украине с 1 декабря 2018 возрастет до 1497 гривен.
В 2019 году запланировано два раза повысить пенсии
В 2019 году запланировано два раза повысить пенсии
УНИАН

Вице-премьер-министр Украины Павел Розенко сообщил, что размер минимальной пенсии с 1 декабря возрастет до 1497 грн, тоесть поднимится на 62 грн.

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“Перерасчет будет осуществлен всем пенсионерам, чей размер пенсий зависит от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц“, - сказал Розенко, передает Правительственный портал.

Он отметил, что еще одно повышение пенсии состоится в первом числе января. 

Повышение коснется полумиллиона пенсионеров и военных пенсионеров.

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Еще одно повышение пенсии запланировано на март 2019 года. Розенко добавил, что в марте пенсии возрастут на 12-17%.

Напомним, 15 ноября Розенко заявил, что индексация пенсий для украинцев с 2019 года пройдет в автоматическом режиме.

Перед этим, Розенко заявлял, что есть все шансы повысить минималку к 4200 грн уже в 2018 году. Ранее было озвучено кому и сколько добавят пенсии.

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Теги: пенсия, Розенко, пенсионеры
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Комментариев (6)
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Адекваты    22.11.2018, 13:55
Оценка:  -1
Адекваты
Пусть бы нардепам,министрам и иже с ними,оплачивали только весь бензин-дизель для авто,самолёты-поезда,а зарплата была в пять минимумов)))Для работы им надо ездить,все остальные потребности-как для большинства народа))
Адекваты    22.11.2018, 13:51
Оценка:  0
Адекваты
Себе бы -чинушам жирномордым так бы повышали!!
GALE    22.11.2018, 13:34
Оценка:  0
GALE
Этому сутулому не стыдно?
SANDMAN    22.11.2018, 13:13
Оценка:  +4
SANDMAN
На 4 буханки хлеба, а комуналку , воду, газ , ублюдки на сколько подняли?!!!
FPN    22.11.2018, 12:33
Оценка:  +5
FPN
А прожиточный уровень на сколько вырос?!!!!!
И это называется социальным государством!!!!!!!
SANDMAN    22.11.2018, 13:11
Оценка:  +3
SANDMAN
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