С 22 ноября украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Туристам теперь не понадобится тратить время на визовые формальности.

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины сроком до 30 суток при посещении страны с туристической целью.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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“Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток“, - написал Порошенко.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.

Как сообщалось 16 ноября, Украина повысила стоимость электронных виз.