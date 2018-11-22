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С 22 ноября украинцы могут ездить без виз в еще одну страну

Комментариев: 4
Туристам теперь не понадобится тратить время на визовые формальности.
Украина расширяет географию безвизовых путешествий для сограждан
Украина расширяет географию безвизовых путешествий для сограждан
tsn.ua

Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины сроком до 30 суток при посещении страны с туристической целью.

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.

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“Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток“, - написал Порошенко.

Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.

Как сообщалось 16 ноября, Украина повысила стоимость электронных виз.

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Теги: Тайланд, туризм, визы
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Комментариев (4)
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Адекваты    22.11.2018, 13:50
Оценка:  -1
Адекваты
Украина для активистов,остальных -для налогов..
GALE    22.11.2018, 13:35
Оценка:  0
GALE
У ты, оцэ новына, я аж пидстрыбнув вид радощив.
VelikiyUravnitel    22.11.2018, 13:08
Оценка:  +1
VelikiyUravnitel
Евроинтеграция в силе!
deadwest    22.11.2018, 13:04
Оценка:  +2
deadwest
Скачем, скачем не останавливаемся!
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