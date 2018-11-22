С 22 ноября украинцы могут ездить без виз в еще одну страну
Туристам теперь не понадобится тратить время на визовые формальности.
Правительство Таиланда ввело безвизовый режим для граждан Украины сроком до 30 суток при посещении страны с туристической целью.
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook.
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“Приветствую введение правительством Таиланда безвизового режима для Украины. Отныне украинские граждане смогут путешествовать в эту страну, не тратя время на визовые формальности с туристической целью и сроком до 30 суток“, - написал Порошенко.
Порошенко отметил, что, как и обещал, Украина планомерно расширяет географию безвизовых путешествий для наших сограждан.
Как сообщалось 16 ноября, Украина повысила стоимость электронных виз.