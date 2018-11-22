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Пашинский пожаловался, что "евробляхеры" похитили его жену - СМИ

Комментариев: 2
Полицейские возбудили уголовное дело о похищении и незаконном лишении свободы Русланы Пашинской.
Пашинский обратился в полицию с жалобой
Пашинский обратился в полицию с жалобой
УНИАН

Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский обратился в полицию с жалобой, что протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией задерживают на дороге его жену.

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Об этом сообщают Вести со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инцидент произошел во время протестов накануне. Руслана Пашинская ехала по трассе в Коростенском районе Житомирской области и попала в пробку, которая случилась из-за перекрытия дороги.

После инцидента Пашинский обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации. На устное заявление, поданное нардепом по телефону, копы отреагировали оперативно - тут же возбудили уголовное дело о похищении и незаконном лишении свободы.

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Напомним, по делу о стрельбе Пашинского подозрение вручили пострадавшему Вячеславу Химикусу, которому нардеп прострелил ногу.

Как сообщалось, накануне в Полтаве “евробляхеры“ также напали на водителя фуры, который пытался проехать по заблокированной дороге.

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Теги: протесты, пробки на дорогах, Пашинский, ограничение движения, евробляхи
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Комментариев (4)
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MNI1957    22.11.2018, 14:03
Оценка:  0
MNI1957
интересно,а что она расскажет?
Dmitriy7    22.11.2018, 14:00
Оценка:  0
Dmitriy7
стреляй просто)их много
Адекваты    22.11.2018, 13:46
Оценка:  0
Адекваты
Таки похитили или как все в пробке стояла?))
diver117    22.11.2018, 13:42
Оценка:  +5
diver117
Попала в пробку, а это "чудо" уже лепит "похищение"??????
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