Пашинский пожаловался, что "евробляхеры" похитили его жену - СМИ

Полицейские возбудили уголовное дело о похищении и незаконном лишении свободы Русланы Пашинской.

Народный депутат и глава парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский обратился в полицию с жалобой, что протестующие владельцы авто с иностранной регистрацией задерживают на дороге его жену.

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Об этом сообщают Вести со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что инцидент произошел во время протестов накануне. Руслана Пашинская ехала по трассе в Коростенском районе Житомирской области и попала в пробку, которая случилась из-за перекрытия дороги.

После инцидента Пашинский обратился в полицию с просьбой разобраться в ситуации. На устное заявление, поданное нардепом по телефону, копы отреагировали оперативно - тут же возбудили уголовное дело о похищении и незаконном лишении свободы.

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Напомним, по делу о стрельбе Пашинского подозрение вручили пострадавшему Вячеславу Химикусу, которому нардеп прострелил ногу.

Как сообщалось, накануне в Полтаве “евробляхеры“ также напали на водителя фуры, который пытался проехать по заблокированной дороге.