Представителем Украины в ТКГ по Донбассу назначен Марчук

Указом президента Марчук заменит второго президента Украины Леонида Кучму.

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.

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Об этом в Facebook написала вице-спикер Ирина Геращенко.

“Евгений Кириллович все эти тяжелые годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины“, - написала Геращенко.

Напомним, представителем Украины в ТКГ был второй президент Украины Леонид Кучма. В конце сентября он заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста, под которым имелся ввиду последний юбилей Кучмы.

Отметим, Евгений Марчук уже представлял Украину в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске. С 1991 по 1994 был первым главой СБУ, с 1995 по 1996 был премьер-министром, с 2003 по 2004 был министром обороны.