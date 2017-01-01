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Представителем Украины в ТКГ по Донбассу назначен Марчук

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Указом президента Марчук заменит второго президента Украины Леонида Кучму.
Марчук уже работал в ТКГ
Марчук уже работал в ТКГ
УНИАН

Президент Петр Порошенко назначил Евгения Марчука представителем Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе. 

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Об этом в Facebook написала вице-спикер Ирина Геращенко.

“Евгений Кириллович все эти тяжелые годы достойно представлял Украину в группе по безопасности. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины“, - написала Геращенко.

Напомним, представителем Украины в ТКГ был второй президент Украины Леонид Кучма. В конце сентября он заявил, что завершит работу в ТКГ, когда достигнет критического возраста, под которым имелся ввиду последний юбилей Кучмы.

Отметим, Евгений Марчук уже представлял Украину в подгруппе по вопросам безопасности Трехсторонней контактной группы в Минске. С 1991 по 1994 был первым главой СБУ, с 1995 по 1996 был премьер-министром, с 2003 по 2004 был министром обороны. 

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Теги: ТКГ, Минские переговоры, Донбасс, Порошенко, Марчук
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