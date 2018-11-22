Конституционный суд одобрил курс Украины в ЕС и НАТО

В пресс-службе Конституционного суда эту информацию пока не комментируют.

Конституционный суд дал положительное постановление относительно президентского законопроекта о том, чтоб внести изменения в Конституцию об интеграции Украины в Евросоюз и НАТО.

Об этом заявила представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает Громадське.

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За такое решение проголосовали 14 судей Конституционного суда, что составляет большинство голосов. Таким образом, предложенные изменения определить соответствующими действующей Конституции, поэтому они могут быть поддержаны парламентом.

Вывод касался соответствия законопроекта статьям 157 и 158 Конституции.

Статья 157 - Конституция Украины не может быть изменена, если изменения предусматривают отмену или ограничение прав и свобод человека и гражданина или если они направлены на ликвидацию независимости или на нарушение территориальной целостности Украины.

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Статья 158 - Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, который рассматривался Верховной Радой Украины, и закон не был принят, может быть подан в Верховную Раду Украины не ранее чем через год со дня принятия решения относительно этого законопроекта.

Напомним, ранее Конституционный суд принял решение в ответ на обращение 50 народных депутатов о том, что единоразовая помощь и декретные выплаты при рождении ребенка не предусмотрены в Конституции Украины.