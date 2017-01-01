Рада признала вождение в нетрезвом состоянии уголовным проступком

В Украине ввели институт уголовных проступков, к которым будет относится управление транспортом в нетрезвом состоянии.

Верховная Рада приняла закон об отнесении вождения в состоянии алкогольного опьянения к категории уголовных проступков, за который полагается штраф до 51 тысяч гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Верховной рады Украины.

Данным документом также вводится понятие уголовного проступка - действия или бездействия, за которое предусмотрено наказание, не связанное с лишением свободы.

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В частности, за управление транспортом в нетрезвом состоянии устанавливается наказание в виде штрафа 17-34 тыс грн и запрет управлять до трех лет; а при повторном нарушении - до 51 тыс грн с запретом управлять от 2 до 3 лет.

К уголовным проступкам также предлагается отнести такие распространенные преступления как неквалифицированные кражи, мошенничество, незаконные действия с наркотическими средствами без цели сбыта, хулиганство и тому подобное.

По словам заместителя главы Национальной полиции Украины Вадима Трояна, это позволит разгрузить следователей полиции и позволит им сосредоточиться на раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений.

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"Проводить расследования уголовных проступков будут дознаватели (должностные лица подразделения дознания органа Нацполиции). Расследование уголовных проступков будет проводиться в форме дознания с упрощением процедуры, включая сокращенные сроки - не более 72 часов с момента уведомления лицу о подозрении или задержания, или в других случаях на срок в срок до одного месяца", - написал он на своей странице в Facebook.

До принятия этого закона лишь следователи осуществляли предварительное расследование по всем заявлениям и сообщениям, в которых содержатся сведения об уголовных правонарушениях.

Напомним, в 2013 году парламент повысил штрафы за управление автомобилем в нетрезвом состоянии от 200 до 350 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 3 400 до 5 950 гривен) или лишение права управления авто на срок от одного до двух лет.