На Закарпатье вновь появились антивенгерские билборды

На бордах изображен глава Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

В Закарпатской области неизвестные в очередной раз установили билборды, содержание которых направлено против Венгрии и имеет провокационный характер.

Об этом сообщает Zik.ua. со ссылкой на активиста из города Хуст Романа Келемена.

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“Фото антивенгерского билборда, который установили на Закарпатье выставил активист из города Хуст Роман Келемен. По его словам, таких плакатов несколько“, - говорится в сообщении.

На фото изображен председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль и ректор Закарпатского венгерского Института Илдика Орос. Под фото надпись - “победим фашизм вместе“.

Издание отмечает, что сейчас правоохранители проводят проверку и пока не называют, кто расклеил подобные плакаты.

Напомним, что недавно в Будапеште Илдика Орос в публичном выступлении отметила, что венгров в Закарпатье ущемляют фашистскими методами. После этого ее пригласили на беседу в СБУ.

Как сообщалось 20 октября, в Закарпатье появились билборды “Остановим сепаратистов“.