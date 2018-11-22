В Харьковской области археологи нашли древний подземный ход

Исследователи рассказали, что подземелье было вырыто больше трехсот лет назад.

В Харьковской области, прямо в центре города обнаружили подземный ход. К местным историкам обратились жители города, которые обнаружили яму в асфальте. Специалисты начали раскопки и обнаружили подземелье, которое датируют XVII веком.

На что наткнулись поисковики - рассказал 5 канал.

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Обломки посуды и почти целый кувшин найдены в центре Змиева в подземном ходе, который обнаружили работники городского отдела образования.

“Обратились к нам по поводу того, что есть провал, в который куда-то идет вода, и при засыпке земли она тоже куда-то исчезает. И мы со Змиевским краеведческим музеем решили сделать шурф“, - говорит начальник отдела культуры Змиевской райгосадминистрации Олег Бидулин.

Это подземелье было вырыто три с половиной века назад. Пока что археологи имеют доступ на глубину три метра и могут обследовать семиметровое пространство.

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Стены хода глиняные, не укреплены ни кирпичом, ни деревом. Поэтому производить здесь раскопки опасно. Поэтому исследователи решили зайти через центральный ход. Где он расположен, руководитель археологических работ Михаил Саяный демонстрирует с помощью рамки, которой ищут полости.

Под центром Змиева расположен настоящий подземный город с разветвленными ходами и комнатами, говорит исследователь. Связывает их с двумя крепостями, которые существовали в XI и XVII веках на территории современного города. По историческим данным, они использовались как убежища во время набегов. Местные про эти ходы знали.

“В детстве пробовали туда ходить, один в сторону кручи туда, другой в сторону универмага. Где-то метров 30-40 прошли так. Сначала они были каменные, потом деревянные, из дерева были сделаны срубы“, - вспоминает житель Змиева Александр Виргун.

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Обнаружены полости в советское время исследовать не позволяли. Чаще всего их просто заливали бетоном. Сейчас же в городе мечтают сделать из них туристическую достопримечательность. А пока что проходы законсервируют, до начала нового археологического сезона весной.

Напомним, в Херсоне при выполнении работ по благоустройству территории работники водоканала наткнулись на катакомбы. Из-за небольшого провала грунта рабочим открылась хорошо сохранившаяся галерея, от которой в разные направления под городом идут ходы.