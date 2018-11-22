"Слуга народа" Зеленского закрепилась в пятерке будущих парламентских партий

Согласно данным всеукраинского опроса, проведенного Институтом социальных технологий "Социополис", в Верховную Раду попадают 5 партий. Так, если бы выборы в парламент проходили в первой половине ноября, наибольшее количество голосов собрало бы ВО "Батькивщина". За эту партию проголосовали бы 20,6% из тех, кто намерен принять участие в выборах. Второй результат – у партии "Слуга народа" сатирика Владимира Зеленского (11,8%). На третьем месте "Гражданская позиция" (8,4%). Далее следуют партии "Оппозиционный блок" (8,0%) и "Блок Петра Порошенко "Солидарность" (6,7%). Остальные набрали бы менее 5%.

Свою готовность принять участие в выборах в парламент выразили более 75% опрошенных. В то же время почти 60% респондентов отметили, что полностью не поддерживают деятельность парламента, а еще 26,9% – что скорее не поддерживают. Полностью удовлетворены работой Верховной Рады лишь 1,2% опрошенных.

Что касается президентских рейтингов, то лидерство сохраняет Юлия Тимошенко (18,5%). Однако во втором туре, который, по данным социологов, вероятнее всего будет иметь место, ее впервые обходит Владимир Зеленский: 28,4% голосов за сатирика против 24,7% за лидера "Батькивщины". В общем рейтинге руководитель студии "Квартал 95" имеет 10,8% поддержки.

"Разочарование людей в привычных лицах подталкивает их верить в то, что абсолютно далекие от политики люди способны изменить систему и заниматься не политикой, а решением актуальных проблем, стоящих перед страной. В это так или иначе верят около 70% опрошенных", – отметил во время пресс-конференции 22 ноября заместитель директора Института социальных технологий "Социополис", кандидат социологических наук Сергей Литвинов.

Опрос был проведен с 8 по 16 ноября 2018 года методом стандартизированного интервью face-to-face по месту жительства респондентов. Аудитория – постоянные жители населенных пунктов всех регионов Украины (за исключением Автономной Республики Крым, Севастополя, отдельных районов Донецкой и Луганской областей) в возрасте от 18 лет. Выборка репрезентативна для взрослого населения Украины в пределах географии опроса по полу, возрасту, региону проживания и типу населенного пункта. Выборочная совокупность – 2403 респондента. Теоретическая статистическая погрешность репрезентативности доли признака с доверительной вероятностью 0,95 не превышает в целом для Украины: 2,0% – для показателей, близких к 50%, 1,7% – для показателей, близких к 25%, 1,2% – для показателей, близких к 10%, 0,9% – для показателей, близких к 5%.