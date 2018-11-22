Неизвестные поджигали электрощитки в подъездах, откуда огонь в ряде случаев перебрасывался на двери жилых квартир.

Под Днепром произошли массовые поджоги в многоэтажках

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Под Днепром произошли массовые поджоги в многоэтажках

В жилых домах города Покров ( бывший Орджоникидзе) Днепропетровской области в ночь на четверг, 22 ноября, произошло восемь возгораний, подозревают умышленные поджоги.

Об этом сообщил мэр города Александр Шаповал на своей странице в Facebook.

По его данным, в семи многоэтажках было зафиксировано восемь поджогов.

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“За эту ночь восемь(!) поджогов в семи жилых домах – электрощитовых, от которых в некоторых подъездах горели и двери квартир“, - написал Шаповал.

По его данным, поджоги происходили в промежуток с 22.00 до 24.00.

Мэр обратился к поджигателям с обещанием найти их и отправить их туда, где место людям “с диссоциальным расстройством“.

Как сообщалось 7 ноября, в Шостке у депутата сгорел автомобиль.