В Харькове мужчина при попытке повеситься упал с моста и погиб

Мужчина пытался повеситься на мосту и упал на проезжую часть.

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено сегодня утром.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Читай также: В жилом доме Тернополя прогремел взрыв из-за неудачной попытки суицида

Отмечается, что в Холодногорский отдел полиции поступила информация о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.

“Предварительно установлено, что 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение, и упал с моста на проезжую часть“, – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось в сентябре, в Днепре парень совершил три попытки суицида за один день.