Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Харькове мужчина при попытке повеситься упал с моста и погиб

Комментариев: 1
Мужчина пытался повеситься на мосту и упал на проезжую часть.
Инцидент произошел утром в четверг
Инцидент произошел утром в четверг
SQ

В Харькове правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины, тело которого было обнаружено сегодня утром.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Читай также: В жилом доме Тернополя прогремел взрыв из-за неудачной попытки суицида

Отмечается, что в Холодногорский отдел полиции поступила информация о том, что на перекрестке улицы Залютинская и Сумской путь под мостом лежит тело мужчины.

“Предварительно установлено, что 40-летний мужчина пытался покончить жизнь самоубийством через повешение, и упал с моста на проезжую часть“, – говорится в сообщении.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Решается вопрос о квалификации события по Уголовному кодексу Украины.

Как сообщалось в сентябре, в Днепре парень совершил три попытки суицида за один день.

Поделись:
Теги: Харьков, смерть, самоубийство, мост, полиция, мужчина, самоубийца, погиб
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Негорро    22.11.2018, 17:51
Оценка:  -1
Негорро
Добился таки своего...Ещё одна жертва ШОКоладного мира.Храни Господь его грешную душу.Аминь.(((((
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь