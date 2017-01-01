Кредитор получит от "Центрэнерго" еще 40 миллионов долларов

Член комитета кредиторов ПАО "Центрэнерго" взимает с компании дополнительно более 1 млрд грн. Соответствующее исковое заявление 19 ноября принято к рассмотрению Хозяйственным судом Киева, передает 1news.

Речь идет о начислении на сумму задолженности в рамках процедуры банкротства ПАО "Центрэнерго" инфляционной потери и 3% годовых согласно нормам ГК Украины и существующей практике Верховного суда коллегии судей Кассационного хозяйственного суда.

Также, в 2018 году Верховный суд утвердил "ДТЭК" в составе конкурсных кредиторов в процедуре банкротства ПАО "Центрэнерго", как правопреемника государственного угольного холдинга "Ровенькиантрацит", переданного в аренду на 49 лет правительством Николая Азарова.

Ранее глава Фонда госимущества Виталий Трубаров сообщил, что 13 декабря 2018 состоится конкурс по приватизации 78% акций ПАО "Центрэнерго" со стартовой ценой 6 млрд грн. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 5 декабря 2018 года.

Через неделю, арбитражный управляющий "Центрэнерго" Евгений Луговский подтвердил, что комитет кредиторов ПАО "Центрэнерго" требует предоставить ряд документов по существенным операциям, в т.ч. результаты аудита компании, проведенного "Ernst & Young", который уже обошелся бюджету в 3 млн евро.

По результатам 2017 года "Центрэнерго" получило 2,55 млн грн прибыли, а за 2018 уже уплатило в бюджет более 3,85 млн грн. Такая доходность объясняется тем, что ПАО "Центрэнерго", наравне с "ДТЭК" Рината Ахметова, реализует в оптовый рынок электроэнергии по формульной цене "Роттердам+", установленной НКРЭКУ под руководством Дмитрия Вовка.

Как сообщали СМИ, 10 ноября 2018 министр энергетики США посетил одну из тепловых электростанций "Центрэнерго".