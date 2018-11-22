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В Днепре строителя намотало тросами на кран

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Правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.
Инцидент случился на объекте ЖК Счастливый
Инцидент случился на объекте ЖК Счастливый
zabudovnyk.com.ua

В Днепре 21 ноября около 20:00 часов вечера строителя намотало тросами на кран, мужчина погиб.

Об этом в четверг, 22 ноября, сообщает Информатор.

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Установлено, что 40-летний мужчина работал стропальщиком на объекте ЖК Счастливый на Запорожском шоссе. Во время выполнения работ строителя намотало тросами на кран. Мужчина скончался на месте.

Инцидент предварительно квалифицировали как несчастный случай. Детали происшествия выясняют.

Как сообщалось, в июле в Мариуполе грузчик погиб в мясорубке колбасного цеха.

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Теги: трагедия, Днепр, стройка, кран, строитель, погиб
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