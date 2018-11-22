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Гройсман: К 2025 году Украина способна стать газовым государством

Комментариев: 6
Гройсман считает, что к 2025 году страна сумеет стать газовым государством, удовлетворяющим собственные потребности и предоставляя газ для экспорта.
Гройсман отметил, что немцы могут выгодно инвестировать в Украину
Гройсман отметил, что немцы могут выгодно инвестировать в Украину
УНИАН

Германия может выгодно инвестировать в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника.

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Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit, передает Правительственный портал.

“Украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд. Система вполне надежная, - сказал Гройсман.

“Мы воспринимаем Северный поток-2 следующим образом: Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия станет доминировать на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и придерживалась ее?“ - отметил премьер.

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“Мы же хотим стать газовым государством, которое удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можно выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника“, - подчеркнул Гройсман.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что рассчитывает получить новые кредиты от Международного валютного фонда уже в декабре.

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Теги: Гройсман, государство, Украина, газ, ресурс, инвестиции
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Комментариев (6)
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Woodbrother    22.11.2018, 16:41
Оценка:  -1
Woodbrother
Сланцевого газа в нашей стране полно. Пора заниматься разработкой.
alex-zol    22.11.2018, 16:14
Оценка:  -1
alex-zol
то есть, не видимым)))))))))) правду говорит))))))
pochta-mail    22.11.2018, 16:11
Оценка:  -1
pochta-mail
Гройсман уже откровенно цитатами Ильфа и Петрова из 12 стульев заговорил
pochta-mail    22.11.2018, 16:13
Оценка:  -4
pochta-mail
Када ожыдать межгалаетический чемпионат по гапаку???
PereZX    22.11.2018, 16:09
Оценка:  +6
PereZX
Помнится Янык уже подписывал контракт с америкосами, дав права Shell на разработку сланцевых месторождений в Украине. Потом российские "туристы" с Гиркиным совершенно случайно ломанулись именно в Славянск (где уже америкосы делали пробное бурение) и контракт просто накрылся, тоже совершенно случайно
Asmo    22.11.2018, 16:30
Оценка:  +1
Asmo
Это конечно да, но не надо забывать и про Shevron, который хотел зайти уже после Гиркина, но не дали, а всё потому, что нету рынка газа, а Нафтогаз абсолютно неконкурентен рыночной корпорации с капитализацией в 200 млрд, кроме зарплат руководства... Не будет Украина газовым государством без рынка!
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