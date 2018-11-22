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Катастрофа Су-27: следствие подозревает ошибку пилота

Спецтема: Крушение Су-27
Комментариев: 1
При расследовании катастрофы самолета Су-27 во время международных учений в Украине рассматривается версия ошибки пилота.
Пилот мог допустить ошибку, из-за которой произошло крушение Су-27
Пилот мог допустить ошибку, из-за которой произошло крушение Су-27
mil.in.ua

Комиссия, занимающаяся расследованием катастрофы самолета Су-27 во время международных учений в Украине, не исключает ошибки пилота.

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Об этом сообщает УНН цсо ссылкой на источник в Минобороны .

Согласно Правилам расследования авиационных происшествий и инцидентов, на сегодняшний день расследование авиационной катастрофы с воздушным судном Су-27 осуществляет комиссия Главной инспекции Министерства обороны, пояснил собеседник агентства.

“Сейчас изучаются данные бортовых самописцев и записи разговоров пилотов с наземными службами. Что касается квалификации пилота, она не вызывает никаких сомнений - у него тысячи часов в воздухе, однако есть один нюанс - наибольшую часть своих летных часов он налетал на самолете МиГ, а Су-27 значительно тяжелее машина. Поэтому комиссия не может исключать ошибки пилота. Хотя окончательных выводов еще нет“, - сообщил источник в Минобороны.

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Как ожидается, комиссия должна закончить свою работу 20 - 25 декабря.

Напомним,  Су-27, в кабине которого находились украинский пилот Иван Петренко и американский летчик Сет Неринг, разбился во время ознакомительного полета в рамках учений Чистое небо-2018 на территории Винницкой области. В результате падения самолета оба пилота погибли.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, крушение, расследование, истребитель
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БА3395    22.11.2018, 16:51
Оценка:  0
БА3395
Не понял, а разве это не проделки Путина?
atos    22.11.2018, 16:43
Оценка:  0
atos
У меня один вопрос, почему они не катапультировались?
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