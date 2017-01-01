Авиабум в Украине. Новые направления и аэропорт

В Украине впервые с момента обретения независимости могут построить новый аэропорт, в 2019 году должно начаться строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей.

Ни дня без новости об авиации. Именно по такому графику в последнее время живет Украина.

То о новых рейсах из Украины объявят иностранные компании, то правительство сообщит о строительстве нового аэропорта.

Что за аэропорт?

Первые 200 миллионов гривен на строительство нового аэропорта у административной границы Днепропетровской и Запорожской областей - возле поселка Соленое, уже заложены в проекте госбюджета на 2019 год.

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“Долгожданное известие, в 2019 году мы начнем строительство первого нового аэропорта в Украине, который будет построен в Соленом, между Днепром и Запорожьем. Первый транш составит 200 миллионов гривен, и за два года миллионы жителей Приднепровья получат суперсовременный аэропорт“, - написал министр инфраструктуры Владимир Омелян на своей странице в Facebook.

Поселок Соленое находится в 30 км по прямой от центра Днипра, и в 40 км - от центра Запорожья. В 5 км от Соленого проходит автодорога H-08, которая была капитально отремонтирована на участке Днипро-Запорожье.

Но зачем нужен новый аэропорт, если в Запорожье и Днепре есть свои, нормально работающие?

В аэропорту Запорожье в данный момент ведется строительство нового пассажирского терминала. Сейчас здесь устанавливаются внутренние стенки и перегородки, проводится остекление, которое намерены завершить в декабре. Как планируется, терминал будет способен пропускать 400 пассажиров в час - 250 международных и 150 внутренних.

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Аэропорт Запорожье в 2017 году обслужил 348,4 тысячи пассажиров, что на 27% больше, чем в 2016 году.

Что касается аэропорта в Днепре, то его терминал сейчас находится в частной собственности, взлетно-посадочная полоса - в государственной. Такой статус и подход к работе собственника терминала сдерживают развитие воздушной гавани.

За последние три года это авиационное предприятие сократило свой пасажиропоток с 346 тысяч человек в 2015 году до 276,9 тысяч человек в 2017 году.

Отмоют деньги?

Глава компании Friendly Avia Support Александр Ланецкий говорит, что строительство нового аэропорта имеет смысл только в том случае, если после его запуска закроют действующие сейчас аэропорты в Днепре и Запорожье.

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По мнению аналитика компании Европатруль Вячеслава Коновалова, готовится “тупое освоение государственных денег“. “Аэродром в Солоном - это, по сути, чистое поле. Там есть взлетно-посадочная полоса до 700 метров. Летают на ультра легких самолетах и прыгают с парашютами. Думаю, что ничем этот проект не закончится. Это напоминает эпопею с Уманским аэропортом для хассидов. Точно так же есть огрызок взлетно-посадочной полосы и местные власти, которые хотят урвать на каждом шаге“.

Агрессивный Ryanair

Зашедший осень в Украину крупнейший лоукост-перевозчик Европы Ryanair, анонсировала новые рейсы из Украины, стоимость билетов - от пяти евро.

В ближайший годы компания планирует инвестировать в Украину около 1,5 миллиардов евро.

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“Наша цель - за три-пять лет увеличить пассажиропоток до 5 миллионов пассажиров, что будет эквивалентно присутствию в Украине 15 наших самолетов и составит 1,5 миллиарда долларов инвестиций. Мы надеемся, что наши самолеты будут размещены на территории Украины и будем надеяться, что будем летать из Украины именно как со своей базы“, - заявил коммерческий директор Ryanair Дэвид О'Брайен.

Ранее CEO Ryanair Майкл О'Лири сообщил, что компания закупит 50 новых самолетов, что позволит увеличить количество рейсов в Украину, зайти в 5 украинских аэропортов и, возможно, открыть базу.

Ryanair запустит пять новых маршрутов из Киева в 2019 году. С апреля самолеты лоукостера полетят из Киева в Афины, Манчестер, Пафос и Софию, а с мая добавится еще один рейс в Дублин.

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При этом Ryanair намерен запустить рейсы еще, как минимум, в один из городов Украины в ближайшее время. Сейчас компания летает только в Киев и Львов.

“Прямо сейчас, когда мы с вами тут разговариваем, мой помощник находится в Одессе. Вчера он посетил Херсон, также планирует посетить Харьков. Из всех этих аэропортов мы рассматриваем возможность запуска рейсов“, - проинформировал О'Брайен.

Конкуренты отвечают

Действие ирландского лоукостера заставляют его конкурентов в Украине тоже что-то предпринимать.

Авиакомпания Wizz Air запустит новые прямые рейсы из Киева и Харькова в польский Краков.

Новые направления в Украину будут запущены в рамках открытия новой базы Wizz Air в Польше весной 2019 года с двумя самолетами Airbus A321.

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Кроме того Wizz Air намерена возобновить работу своей украинской дочерней компании. Восстановление деятельности Wizz Air Украина, в частности, позволило бы создать около 6 тысяч локальных рабочих мест, заявили в компании.

Wizz Air намерена инвестировать 2,5 млрд долларов для увеличения украинского авиапарка до 20 новых самолетов Airbus A320 и Airbus A321. Эти самолеты будут поставлены на базы авиакомпании в Киеве и других регионах Украины. В результате, запланированный объем перевезенных пассажиров составит 6 млн в год к 2025 году.

“Визз Эйр Украина“ прекратила работу в апреле 2015 года. Такое решение было принято в связи с боевыми действиями на Востоке Украины, девальвацией и нестабильностью гривны.

Украинский лоукостер

Авиакомпания SkyUp, позиционирующая себя как национальный лоукостер, запустила продажи билетов на внутренние рейсы по цене от 500 гривен в одну сторону.

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Согласно обнародованному расписанию, полеты между Киевом и Одессой стартуют со 2 июня 2019 года и будут выполняться два раза в неделю по средам и воскресеньям.

С аналогичным расписанием будут запущены рейсы между Одессой и Харьковом.

Минимальная цена билета в одну сторону - от 500 грн с учетом перевозки только 7 кг ручной клади.

В мае-июне стартуют перелеты SkyUp из Киева по таким направлениям: Батуми, Ларнака, Римини, Неаполь, Сицилия (Катанья), Аликанте, Тенерифе.

В данный момент стоимость билетов на большинство рейсов стартует от 1527 гривен. Цена билета на самый продолжительный рейс - Киев-Тенерифе - сейчас начинается от 5164 гривен.

Поляки думают

В крупнейшей польской авиакомпании LOT не исключают потенциальной возможности запустить в будущем рейсы из Польши в такие украинские областные центры как Ровно, Ивано-Франковск, Винница и Луцк.

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19 ноября, из аэропорта Николаев впервые после многолетнего перерыва был выполнен авиарейс.

В правительстве говорят, что Украина и ЕС могут выйти на подписание соглашения о совместном авиапространстве, необходимого лоукостам, уже в апреле следующего года.

Это возможно лишь после того как ЕС и Британия подпишут соглашение по Brexit, Испания и Британия подпишут протокол по Гибралтару, ЕС и Украина внесут соответствующие формулировки в соглашение о совместном авиапространстве и эти изменения будут согласованы с 27 государствами-членами.

Европейское совместное авиационное пространство (САП) – двустороннее соглашение между ЕС и третьими странами, устанавливающее общие стандарты безопасности и либерализующее рыночные отношения в сфере авиации, позволяя эффективнее и безопаснее использовать воздушное пространство.

Переговоры о САП с Украиной завершились в 2013 году, и подписание соглашения заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией относительно статуса аэропорта Гибралтара.