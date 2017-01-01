В Полтаве десятки людей насильно держали в "реабилитационных" центрах

В здании окна были зарешеченные и закрыты.

В городе Полтава был проведен ряд обысков с целью установления фактов незаконного лишения свободы и ограничения личной свободы граждан в реабилитационных центрах. Во время проведения следственных действий 21 человек заявили, что их удерживают против их воли.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

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“Во время проведения следственных действий в двух реабилитационных центрах установлено, что в целом в них находились 40 человек, которые за средства родственников проходили курс реабилитации от наркотической и алкогольной зависимости“, - говорится в сообщении.

Впрочем, 21 “пациент“ сообщил, что их держали на территории учреждений незаконно, вопреки их воле, ограничивая личную свободу. Права свободного выхода из домовладения последние не имели, окна были зарешеченные и закрыты, доступ свежего воздуха ограничен.

Кроме того, некоторые лица сообщили, что работники реабилитационного центра принудительно давали лекарственные средства неизвестного происхождения, а за нарушение режима последних наказывали путем ограничения доступа к пище и запретом общения между собой.

Во время обыска правоохранители изъяли медицинскую документацию “пациентов“, тетради, документы, на основании которых лица помещались в указанный заведение и на основе которой осуществляется деятельность центров.

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По результатам обысков 21 человек (жители Полтавской, Днепропетровской, Ивано-Франковской, Киевской, Житомирской, Харьковской, Черновицкой, Кировоградской, Сумской и Тернопольской областей) по собственному желанию покинули указанные реабилитационные центры.

Как сообщалось в августе, мошенники организовали “реабилитационный“ центр под Тернополем.