Климкин отреагировал на скандал вокруг KFC в Доме профсоюзов

Глава МИД заявил, что хорошо понимает эмоции активистов.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал стычки в центре Киева и скандал вокруг открытия фастфуда KFC в Доме профсоюзов, где в 2014 году живьем сгорели люди в ходе Революции достоинства.

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Об этом Климкин написал в Facebook.

Глава МИД написал, что поддерживает протесты в данном случае, однако в рамках правового поля.

“Это, кстати, одна из ключевых идей Майдана. Хорошо понимаю эмоции этих активистов, потому что возникает резонный вопрос: почему часть улицы Институтской перекрыта и названа в честь Героев Небесной Сотни, а Дом профсоюзов при этом к романтической легенде Майдана почему-то не попадает?“, - написал он.

Министр также задался вопросом, на самом ли деле Евромайдан поменял сознание украинцев.

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“Когда сегодня читаешь резкие посты про открытие ресторана с жареной курятиной в сгоревшем штабе революции, то невольно возникает вопрос: а на самом деле изменил ли Майдан наше коллективное сознание, или просто остался в нашей формальной памяти?“, - заключил он.

Напомним, 21 ноября в центре Киева произошло столкновение активистов С14 с полицией из-за открытия в Доме профсоюзов, в годовщину революции, точки сети быстрого питания KFC. В стычке пострадали брат нардепа и адвокат Маси Найем, а также несколько националистов. Семь человек были задержаны полицией, однако после были отпущены.

Позднее, пользователи в Facebook обвалили рейтинг страницы KFC на Крещатике и выразили возмущение в адрес сети.