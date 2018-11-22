Сняв свою кандидатуру, Рабинович одержал стратегическую победу перед парламентскими выборами, – эксперт

Снятие народным депутатом, лидером партии "За життя" Вадимом Рабиновичем своей кандидатуры с предстоящих президентских выборов стало его стратегической победой перед выборами в Верховную Раду. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Кирилл Молчанов

Эксперт отметил, что в нынешних украинских реалиях политические объединения перед выборами является крайне редким явлением из-за личных амбиций политиков. В такой ситуации снятие Вадимом Рабиновичем своей кандидатуры с президентских выборов стало стратегической победой политика.

"Амбиции политиков бьют ключом, никто не готов играть вторым номером и этим фактором всегда пользовалась власть для "развода" оппозиции. Но в этот раз все пошло не по нотам с улицы Банковой, Вадим Рабинович поступил нестандартно и снял свою кандидатуру с выборов, и стратегически победил", – уверен политолог.

Молчанов пояснил, что такой шаг Рабиновича стал залогом для выхода во второй тур кандидата от объединенной оппозиции. В это время сам политик возглавит список "Оппозиционной платформы – За життя" на выборах, что в рамках парламентско–президентской республики немаловажно.

"Оппозиционная платформа теперь имеет все шансы на победу на выборах осенью 2019 года, а это уже заявка на формирование коалиции и Кабмина. Ну, а в администрации президента теперь ломают голову как протаскивать Петра Алексеевича во второй тур. Впрочем, это их проблемы, а не украинского общества", – подытожил Молчанов.