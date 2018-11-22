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Штепа слегла с инсультом - адвокат

Комментариев: 1
Харьковский суд перенес заседание из-за плохого самочувствия обвиняемой.
Штепу задержали 11 июля 2014 года
Штепу задержали 11 июля 2014 года
УНИАН

Заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, перенесли по причине того, что у нее случился инсульт.

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Об этом сообщил ее адвокат Александр Тананакин, пишет Украинская правда.

"На прошлой неделе случился инсульт. Сейчас она находится на лечении дома", - сказал защитник.

Однако, Тананакин не смог назвать точную дату, когда Штепу госпитализировали с инсультом и когда выписали домой.

На вопрос, почему обвиняемая не прибыла на заседание в Орджоникидзевский райсуд 22 ноября, адвокат сказал:

"Ее состояние не позволяло это сделать. По рекомендации медиков, у нее постельный режим".

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Адвокат добавил, что следующее заседание по делу назначено на 24 января, но не смог спрогнозировать, будет ли его подзащитная на нем присутствовать.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме. Ей было объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

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Теги: Штепа, суд, обвиняемая, сепаратистка, инсульт, адвокат
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Комментариев (1)
Patriot2017    22.11.2018, 17:36
Оценка:  +1
Patriot2017
гнида! шоб ты сдохла!!!!!
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