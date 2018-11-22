Штепа слегла с инсультом - адвокат

Харьковский суд перенес заседание из-за плохого самочувствия обвиняемой.

Заседание суда по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме, перенесли по причине того, что у нее случился инсульт.

Читай также: Суд по делу Штепы установил рекорд по скорости заседаний

Об этом сообщил ее адвокат Александр Тананакин, пишет Украинская правда.

"На прошлой неделе случился инсульт. Сейчас она находится на лечении дома", - сказал защитник.

Однако, Тананакин не смог назвать точную дату, когда Штепу госпитализировали с инсультом и когда выписали домой.

На вопрос, почему обвиняемая не прибыла на заседание в Орджоникидзевский райсуд 22 ноября, адвокат сказал:

"Ее состояние не позволяло это сделать. По рекомендации медиков, у нее постельный режим".

Читай также: Дело Штепы: отвод получил девятый состав суда

Адвокат добавил, что следующее заседание по делу назначено на 24 января, но не смог спрогнозировать, будет ли его подзащитная на нем присутствовать.

Напомним, Штепу задержали 11 июля 2014 года по подозрению в сепаратизме. Ей было объявлено о подозрении в совершении действий, предусмотренных ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.