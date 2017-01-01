СМИ сообщили о разгорающемся конфликте в ЖК Чайка

Эдмунд Берк сказал, что для торжества зла необходимо только одно условие — чтобы хорошие люди сидели сложа руки. Андрей Шишов, один из собственников ЖК Чайка, начал телефонное интервью именно с этой цитаты.

Об этом сообщает Hyser.

"… Мошенники во все времена пользуются доверием людей, выманивая их деньги, а директор компании ОМОКС, экс-застройщика ЖК Чайка Алексей Кулагин пользуются доверием тех, кто хочет купить квартиру. Цель проста - деньги".

Конфликт между Кулагиным и собственниками ЖК Чайка Павлом Климцом и Андреем Шишовым набирает обороты. Кулагин, используя самые грязные методы, пытается вырвать как можно больше денег из оборота некогда успешного проекта Чайка.

Собеседник объяснил, что сделав неудачную попытку украсть у собственников проект ЖК Чайка, Кулагин теперь собирает деньги за квартиры в домах, которые он не будет достраивать. Этот последователь Остапа Бендера, продает то, на что он не имеет права.

Несмотря на то, что счета ООО ОМОКС арестованы на основании решения суда, Кулагин продолжает собирать деньги помощью компаний, не имеющими отношения к ЖК Чайка. Такая финансовая операция - не первая в жизни луганского "шахтостроителя" Кулагина.

Собственник рассказал, что они с партнером с помощью правоохранителей и судов системно противостоят мошенническим действия Кулагина и прислал скан одного из документов.

Кулагин, благодаря доверию Климца и Шишова, вырос из прораба, бежавшего из Луганска в начале 2000-х в управляющего партнера. Но жизнь показала, что основатели проекта Чайка опрометчиво поверили Кулагину, чье луганское прошлое в темных пятнах.

Юридический анализ проекта показывает, что многочисленные компании Кулагина являются схемой для оптимизации налоговых платежей. Список юридических лиц в схеме Кулагина говорит сам о себе: ЗАО "Киевская Овощная Фабрика", ООО "Омокс", СХ Кооператив "Борщаговский-1", ООО "Укргаз", ПП "Юр-Лаконела", ООО "МТМ-К", "Зараз", "Зараз-1", "Зараз-2", "Зараз-3", "Зараз-4", "Зараз-5", "Зараз-6", "Зараз-7", "Зараз-8", "Зараз-9", "Зараз-10", "Садовое Общество Тополя", "Керуюча Компания "Зараз", "Житлоинбудсервис", "Омокс Инвест Буд". Вся эта группа приносит доходы только семье Кулагиных, но ничего его партнерам.

Покупателей привлекает статус ЖК Чайка, созданный основателями и собственниками. А Кулагин, собирая под этот статус деньги, цинично направляет их на борьбу с собственниками, на свою защиту в уголовных производствах и на поддержку псевдоактивистов.

Кулагина поддерживает одиозный лидерл Антирейдерского союза Андрей Семидидько, который по информации инсайдера, благодаря близким отношениям с киевской супругой Кулагина Оксаной, стал влиятельным партнером Кулагина и потенциальным дольщиком в проекте ЖК Чайка.

Кулагин также активно тратит деньги на PR и свои публичные выступления. По мнению юристов, есть ряд фактов в публичных выступлениях Кулагина может заинтересовать правоохранителей, хотя и видимых в публичном доступе уголовных производств достаточно для правовой оценки законности деятельности горе-строителя: 12018100080005279, 22014000000000115,12018110200006385, 22017000000000124, 12018110200006444.

Кулагины в кругу знакомых бахвалятся, что любые решения и госнаграды можно "порешать". Это словечко из лексикона семьи невозможно убрать.

Пока PR, псевдоактивисты и "антирейдеры" отвлекают внимание собственников и правоохранителей, Кулагин пытается собирать с покупателей деньги и отправлять их в неизвестном направлении. Как Кулагин уверил телезрителей, его опыт работы с офшорами очень помогает ему в нынешней деятельности.

А вот с чем останутся добропорядочные покупатели, которые отдали или собираются отдать деньги Кулагину? С липовыми документами? Со сбежавшими директорами компаний-однодневок? С новым Элита Центром неподалеку от села Чайки?

Остается надеяться, что Закон восторжествует и правоохранители и суд поставят точку в истории о неудавшейся попытке рейдерского захвата ЖК Чайка.