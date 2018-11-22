МИД Германии требует закрыть сайт Миротворец, посол Украины ответил

Посол Украины заявил, что украинская власть не несет ответственности за сайт.

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на призыв МИД Германии о закрытии сайта Миротворец и заявил, что Киев не несет ответственности за чисто частный“ ресурс.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Welt.

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По его словам, у украинской власти ограничены юридические возможности влияния на данный ресурс.

“Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации. Однако Украина готова к серьезному продолжению дискуссии по проблеме Миротворца с немецкими партнерами. Лично я считаю, что список недопустимый и неуместный“, - отметил Мельник.

Дипломат однако осудил СМИ Германии, которые заявляют, что Украина якобы желает смерти Шредеру. “Выражаясь недипломатично, это полная ерунда“, - сказал посол.

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Мельник также добавил, что вся история вокруг Миротворца и экс-канцлера отвлекает от главного - лоббистских услуг, которые Шредер оказывает президенту РФ Владимиру Путину в Европе.

Отметим, что бывший немецкий канцлер является председателем совета директоров крупнейшей российской энергетической компании Роснефть и личным другом Путина.

Украинский дипломат также заявил, что вышеуказанные причины также стали основанием для внесения Шредера в список базы.

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Напомним, 8 ноября бывший канцлер Германии Герхард Шредер попал в базу данных сайта Миротворец по причине “покушения на суверенитет и территориальную целостность Украины, манипуляции общественно значимой информацией, антиукраинской пропаганды“.

Ранее, Шредер заявлял, что аннексия Крыма должна быть признана.

Позднее, 14 ноября, Министерство иностранных дел Германии решительным образом осудило внесение в базу экс-канцлера ФРГ и потребовало закрыть сайт.