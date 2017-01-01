Бюджет-2019: Верховная Рада приняла первый законопроект

За соответствующее решение проголосовали 243 народных депутата при необходимых 226.

Верховная Рада одобрила во втором чтении проект закона №9084 о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины, нормирующих отношения между государственным и местными бюджетами для целей формирования государственного бюджета на 2019 год.

Об этом сообщает УНИАН.

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За принятие законопроекта проголосовали 243 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, он регулирует ряд вопросов госбюджета Украины на 2019 год, включая зачисление части рентной платы в местные бюджеты, государственных гарантий медицинского обслуживания населения, перечня льгот и субсидий населению, финансового обеспечения деятельности судов, госзаказа частным заведениям высшего образования, финансирования подготовки специалистов высшими учебными заведениями I-II уровней аккредитации без статуса отдельных юридических лиц, возможности областных и городских советов заимствовать средства у международных финансовых организаций под залог коммунальной собственности.

Представляя законопроект, представитель парламентского Комитета по вопросам бюджета Константин Ищейкин огласил решение комитета: «Рекомендовать Верховной Раде законопроект 9084 принять во втором чтении и в целом как закон с учетом принятых предложений в окончательной редакции изложенных в подготовленной комитетом сравнительной таблице к законопроекту».

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Прилагаемая к проекту сравнительная таблица содержит 185 поправок на 116 листах, часть которых были отклонены комитетом и не поддержаны в сессионном зале.

После провального голосования за законопроект и перерыва в заседании, в ходе которого профильный комитет проводил консультации с депутатами, представитель комитета огласил новое решение комитета: принять законопроект 9084 во втором чтении и в целом как закон с учетом изложенных в сравнительной таблице принятых поправок, но при этом учесть поправки 39, 151 и 161, ранее отклоненные комитетом, и отклонить поправки 165 и 180.

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Решение комитета не нашло поддержки депутатов, потому после консультаций с главами фракций в сессионном зале Ищейкин огласил новое предложение: принять законопроект 9084 во втором чтении и в целом как закон с учетом изложенных в сравнительной таблице принятых поправок, но при этом учесть поправки 39, 151 и 161, а также поправку 165 в озвученной под стенограмму редакции. Это решение нашло поддержку депутатов.

Напомним, в доработанном проекте государственного бюджета на 2019 год, который правительство подало в парламент на рассмотрение во втором чтении, предусмотрено увеличение расходов на Кабинет министров и Верховную Раду.